Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Почему я должен не доверять Видалю?»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал отъезд полузащитника мюнхенцев и сборной Чили Артуро Видаля из расположения национальной команды.

    Ранее появлялись две противоречивые версии об отъезде: по одной из них, Видаль был отстранен от тренировок из-за посещения казино, по другой – причиной были семейные обстоятельства.

    «У нас был с ним разговор, и Видаль рассказал мне о том, что случилось. Он хотел побыть рядом со своим сыном, поэтому и попросил у главного тренера сборной Чили разрешения покинуть расположение команды», - рассказывает Гвардиола.

    Наставник полностью доверяет своему подопечному.

    «Почему я должен не доверять ему? Я лично разговаривал с Артуро, поэтому совершенно не обращаю внимания на спекуляции в прессе».

    Напомним, что сын футболиста болеет сахарным диабетом.

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11