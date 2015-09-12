Ромуло: «Аленичев прорабатывает тактику до мелочей»

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Футболист называет наставника профессором.

«Профессор всегда мотивирует игроков, и когда нужно, общается один на один, дает советы, выслушивает. Но и про тактику не забывает. На каждой тренировке пытается улучшить нашу игру, прорабатывает тактику до мелочей. И это самое важное», - уверен Ромуло.

Игрок считает Аленичева беспрекословным авторитетом.

«Он много всего рассказывает. Тренер видит, что я стараюсь учиться, совершенствоваться, а потому делится опытом. Он ведь был выдающимся футболистом. Таких людей нужно слушать и делать, как скажут».