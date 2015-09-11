Мини-футбол. «Газпром» разобрался с «Тюменью»

Югорский «Газпром-ЮГРА» без проблем обыграл «Тюмень» в рамках матча четвертого тура Суперлиги. Дублем отметился Катата. Глазовский «Прогресс» в упорной борьбе добыл три очка в матче с екатеринбургской «Синарой».

Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Первые матчи

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Соколов, 9. 1:1 – Катата, 19. 1:2 – Катата, 31. 1:3 – Давыдов, 47.

Прогресс (Глазов) – Синара (Екатеринбург) – 4:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Толстов, 19. 2:0 – Мелконян, 28. 2:1 – Агапов, 39. 2:2 – Шистеров, 44. 3:2 – Мелконян, 47. 4:2 – Райхель, 50. 4:3 – Шевчук, 50.