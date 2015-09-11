Лига 1 «ПСЖ» потерял очки в матче с «Бордо»

Подошел к концу стартовый матч пятого тура французской Лиги 1.

«ПСЖ», начавший сезон с четырех побед, в этот раз оступился, сыграв вничью с «Бордо». В первом тайме дублем отлился Кавани, а между его голами за «Бордо» забил Савье.

Во второй половине встречи счет сравнял Хазри, причем «Бордо» к тому времени играл в меньшинстве.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.

ПСЖ (Париж) – Бордо (Бордо) 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Кавани, 27; 1:1 – Савье, 31; 2:1 – Кавани, 34; 2:2 - Хазри, 79.