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    Лига 1 «ПСЖ» потерял очки в матче с «Бордо»

    Подошел к концу стартовый матч пятого тура французской Лиги 1.

    «ПСЖ», начавший сезон с четырех побед, в этот раз оступился, сыграв вничью с «Бордо». В первом тайме дублем отлился Кавани, а между его голами за «Бордо» забил Савье.

    Во второй половине встречи счет сравнял Хазри, причем «Бордо» к тому времени играл в меньшинстве.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур.

    ПСЖ (Париж) – Бордо (Бордо) 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кавани, 27; 1:1 – Савье, 31; 2:1 – Кавани, 34; 2:2 - Хазри, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2015 23:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 12 сентября 2015, 10:31

      Кайрат бы обыграл обоих :))

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      Рейтинг: +18

      Malbora 12 сентября 2015, 08:48

      Вот вам и Кавани...

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      Рейтинг: +19

      bentlly > Malbora 12 сентября 2015, 12:41

      Да Кавани этого сезона лучше играют

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