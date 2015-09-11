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    Покеттино: «Я не рассчитываю Адебайора»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что больше не заинтересован в услугах нападающего Эммануэля Адебайора.

    «Мы с Адебайором поговорили. Я сказал ему, что не рассчитываю на него в будущем. В футболе нет прошлого – есть только настоящее и будущее», - пояснил свою позицию Покеттино.

    Этим летом Адебайор имел возможность перейти в «Астон Виллу» и «Вест Хэм», однако предпочел и дальше получать зарплату в «Тоттенхэме». Футболист не попал в заявку лондонцев на АПЛ и Лигу Европы.

    Источник: L' Equipe

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    11.09.2015 23:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 12 сентября 2015, 09:52

      адебайор не дурак, он понимает что покетино скоро по миру пойдет с такой игрой шпор, 3 очка в 4 матчах это позор

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