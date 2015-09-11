Покеттино: «Я не рассчитываю Адебайора»

адебайор не дурак, он понимает что покетино скоро по миру пойдет с такой игрой шпор, 3 очка в 4 матчах это позор
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что больше не заинтересован в услугах нападающего Эммануэля Адебайора.
«Мы с Адебайором поговорили. Я сказал ему, что не рассчитываю на него в будущем. В футболе нет прошлого – есть только настоящее и будущее», - пояснил свою позицию Покеттино.
Этим летом Адебайор имел возможность перейти в «Астон Виллу» и «Вест Хэм», однако предпочел и дальше получать зарплату в «Тоттенхэме». Футболист не попал в заявку лондонцев на АПЛ и Лигу Европы.