Покеттино: «Я не рассчитываю Адебайора»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что больше не заинтересован в услугах нападающего Эммануэля Адебайора.

«Мы с Адебайором поговорили. Я сказал ему, что не рассчитываю на него в будущем. В футболе нет прошлого – есть только настоящее и будущее», - пояснил свою позицию Покеттино.

Этим летом Адебайор имел возможность перейти в «Астон Виллу» и «Вест Хэм», однако предпочел и дальше получать зарплату в «Тоттенхэме». Футболист не попал в заявку лондонцев на АПЛ и Лигу Европы.