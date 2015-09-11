Орлов: «В матче ЦСКА - «Зенит» будет закрытая игра»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о центральном матче восьмого тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По его мнению, фаворитом встречи является московский клуб.

«ЦСКА - главный претендент на победу в чемпионате России. Во-первых, у ЦСКА ровный состав, стабильная команда. Единственный вопрос, как и у «Зенита», со скамейкой запасных. Все-таки легионеры резко отличаются по качеству от российских футболистов. Поэтому встает вопрос, как команды с этим справятся. Но пока по первым семи турам даже и говорить не приходится - ЦСКА фаворит. Тем более такой очковый отрыв у них», - считает Орлов.

Орлов не ждет от матча яркого и зрелищного футбола.

«В матче ЦСКА - «Зенит» будет закрытая игра, потому что обе команды постараются уберечь свои ворота от очень сильных нападающих соперника. Помню, Толя Карпов в пору, когда он был чемпионом мира, сказал мне: «Когда двое играют за титул чемпиона - оба ждут ошибки соперника. Очень редко когда срабатывают домашние заготовки. Здесь так же. Игра будет закрытой, но в то же время кто-то должен проявить индивидуальное мастерство. А может, даже и красивую комбинацию разыграть, посмотрим».