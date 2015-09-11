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    Бубнов: «Не знаю, нужно ли гордиться покером в ворота Лихтенштейна»

    Известный российский эксперт Александр Бубнов скептически относится к четырем мячам нападающего сборной Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна в матче отбора на Евро-2016. Бубнов предлагает футболисту «Зенита» повторить это достижение в игре с более серьезным соперником.

    «Еще один наш триумфатор: сделал покер Лихтенштейну. Даже не знаю, нужно ли этим гордиться? Если Дзюба вышел из эйфории, то пусть попробует забить еще четыре, только теперь ЦСКА. Получится — я лично стоя ему поаплодирую», - говорит Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2015 22:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      m_v_g 12 сентября 2015, 01:34

      Идиот с Большой буквы... просто чмо... этот бубен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 сентября 2015, 00:17

      Должен признаться иногда я согласен с Бубновым

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10

      reoprag3e 12 сентября 2015, 00:16

      А-а-а-а, опять Бубнов - "эксперт"............
      своих достижений 1-2 и обчелся, а мнит из себя ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Premium 11 сентября 2015, 23:44

      Бубнов прав. Зюба дерево

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      splint1989 11 сентября 2015, 23:26

      Я тоже не заметил в интервью от Дзюбиньё, что он себя мегафорвардом считает после этого покера... Бубнов херню несёт опять... Каждый футболист должен радоваться забитому голу, тем более покеру!!!

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 сентября 2015, 22:41

      БУБНИТ БУБЕН!

      -2
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      Рейтинг: +25

      antoiy0000 11 сентября 2015, 22:27

      А он разве гордится своим покером?Он разве виноват ,что сделал это?

      -3
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