Бубнов: «Не знаю, нужно ли гордиться покером в ворота Лихтенштейна»

Известный российский эксперт Александр Бубнов скептически относится к четырем мячам нападающего сборной Артема Дзюбы в ворота Лихтенштейна в матче отбора на Евро-2016. Бубнов предлагает футболисту «Зенита» повторить это достижение в игре с более серьезным соперником.

«Еще один наш триумфатор: сделал покер Лихтенштейну. Даже не знаю, нужно ли этим гордиться? Если Дзюба вышел из эйфории, то пусть попробует забить еще четыре, только теперь ЦСКА. Получится — я лично стоя ему поаплодирую», - говорит Бубнов.