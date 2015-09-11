Матерацци: «Милан» - фаворит в дерби»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци поделился своим мнением относительно грядущего миланского дерби и прокомментировал положение в команде Андрея Раноккии и Мауро Икарди.

«Учитывая то, что мы видели в первых матчах сезона в исполнении «Интера», правильно было бы сказать, что именно черно-синие являются фаворитами перед воскресным матчем. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, демонстрируя более качественную игру. Однако, исходя из этих всех слов, а также того, что зачастую аутсайдер одерживает верх в подобных противостояниях, фаворитом в матче я бы все же назвал «Милан», - говорит Матерации.

По его мнению, Раноккии нужно побеседовать с руководством клуба о своем будущем.

«Раноккии следовало бы спросить руководство клуба и Манчини о своем будущем в команде. Тот факт, что ты являешься капитаном, но при этом просиживаешь в запасе, должен очень разочаровывать. Сейчас же Андреа необходимо ответить на критику и восстановить свою прежнюю форму после ряда невнятных матчей. Я являюсь одним из персональных болельщиков Андреа и абсолютно убежден в том, что он точно входит в тройку сильнейших итальянских защитников».

Также Матерацци высказался о назначении Икарди капитаном команды.

«Я полностью согласен с решением тренера. Икарди является тем игроком, о котором говорят не только из-за его поступков вне поля, а в основном из-за действий непосредственно на поле. В этом он мне очень напоминает меня самого».