Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Куртуа – лучший вратарь в мире, Бегович – один из лучших»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал травму голкипера лондонцев Тибо Куртуа, из-за которой тот не сможет играть на протяжении как минимум двух месяцев. Наставник уверен, что Асмир Бегович сможет успешно подменить Куртуа на последнем рубеже «Челси».

    «Нелегко, когда лучший вратарь мира получает травму, но гораздо легче, когда у тебя есть один из лучших вратарей мира, и он может играть. У нас есть Бегович, и это очень хорошо. Мне обидно за Тибо и всю команду, но у нас есть еще один вратарь мирового уровня», - сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2015, 00:14

      лучший Конифей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zloi iron 11 сентября 2015, 22:00

      Согласен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11