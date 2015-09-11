Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семейные обстоятельства помешали трансферу Жиркова в «Зенит»

    Пресс-служба ProSport Management опровергла вину агентов в срыве перехода полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова в «Зенит».

    «Представители ProSport Management участвовали в переговорах, и то, что пишут сейчас в СМИ, мягко говоря, неправда. До обсуждения деталей сделки дело даже не дошло. Юрий изначально не был настроен менять команду из-за семейных обстоятельств. Как известно, супруга Юрия Инна вот-вот должна родить, помимо этого сын игрока «Динамо» 1 сентября должен был пойти в школу, к выбору которой чета Жирковых подошла с большой тщательностью», - заявила пресс-служба ProSport Management.

    Ранее сообщалось, что сделка не состоялась из-за того, что агенты не сумели согласовать с руководством «Зенита» финансовые условия.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2015, 20:39

      вопрос давно закрыт че сейчас мусолить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      azar800 11 сентября 2015, 20:19

      Да в культурной столице не поняли бы тупую жену

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11