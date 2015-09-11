Корнеев: «Скорее всего, Слуцкий выберет клуб»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с Леонидом Слуцким, который сейчас совмещает посты главного тренера ЦСКА и сборной России. По мнению Корнеева, при необходимости выбора Слуцкий останется в клубе.

«Думаю, в данный момент ЦСКА не ищет замену Слуцкому. Если и будет стоять перед Леонидом Викторовичем выбор между клубом и сборной, то он, скорее всего, выберет клуб», - говорит Корнеев.

Бывший футболист считает клубную работу более стабильной.

«В национальной команде цена ошибки гораздо выше. Пару раз оплошав, ты можешь оказаться на улице. А в ЦСКА у главного тренера есть определенный статус, прекрасные отношения с руководством и приличные результаты».