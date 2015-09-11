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    Корнеев: «Скорее всего, Слуцкий выберет клуб»

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с Леонидом Слуцким, который сейчас совмещает посты главного тренера ЦСКА и сборной России. По мнению Корнеева, при необходимости выбора Слуцкий останется в клубе.

    «Думаю, в данный момент ЦСКА не ищет замену Слуцкому. Если и будет стоять перед Леонидом Викторовичем выбор между клубом и сборной, то он, скорее всего, выберет клуб», - говорит Корнеев.

    Бывший футболист считает клубную работу более стабильной.

    «В национальной команде цена ошибки гораздо выше. Пару раз оплошав, ты можешь оказаться на улице. А в ЦСКА у главного тренера есть определенный статус, прекрасные отношения с руководством и приличные результаты».

    Источник: Sports.ru

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    11.09.2015 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 11 сентября 2015, 21:08

      Он не тренер сборный, сначала надо заработать и заслужит авторитет не только в России.

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