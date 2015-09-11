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    Пеллегрини: «Де Брюйне понимает, что он должен делать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий дебют полузащитника Кевина Де Брюйне в футболке «горожан». В субботу бельгиец впервые сыграет за «Сити» в матче против «Кристал Пэлас».

    «Кевин – важный игрок. Он обладает характеристиками, которые нужны нам. Он молодой футболист, и сейчас выглядит лучше, чем во время его последнего пребывания в АПЛ. Я общался с ним на протяжении недели. Он понимает, что должен делать. Полузащитникам легче привыкать к новой команде. Защитники – другое дело», - сказал Пеллегрини.

    Источник: Football

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    11.09.2015 19:53
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