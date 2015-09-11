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    С «Манчестер Сити» и «ПСЖ» снята часть финансовых ограничений

    Комиссия УЕФА по финансовому контролю отменила часть ограничений, которые были наложены на «Манчестер Сити» и «ПСЖ» за нарушение этими клубами правил финансового fair play.

    С клубов сняты ограничения по расходам на выплаты сотрудникам, а также ограничения в части регистрации новых игроков и количества футболистов, которых клубы могут вносить в заявочный лист А на турниры под эгидой УЕФА.

    Сообщается, что поводом для снятия этих лимитов стало выполнение клубами условий, которые перед ними поставила комиссия УЕФА.

    Остальные ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены все условия.

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2015 19:37
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 11 сентября 2015, 21:12

      Какие?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:55

      Охо

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