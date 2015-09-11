Бенитес: «Я полностью уверен в Навасе»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию с вратарями клуба. Наставник не сожалеет о том, что сорвался трансфер Давида Де Хеа, и полностью полагается на Кейлора Наваса.

«Кейлор знает, что я в нем полностью уверен. Надеюсь, он будет хорошо играть, имея такое доверие. Де Хеа является игроком "Юнайтед", он не будет играть у нас», - сказал Бенитес.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас должен был быть включен в сделку между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа.