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    Бенитес: «Я полностью уверен в Навасе»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию с вратарями клуба. Наставник не сожалеет о том, что сорвался трансфер Давида Де Хеа, и полностью полагается на Кейлора Наваса.

    «Кейлор знает, что я в нем полностью уверен. Надеюсь, он будет хорошо играть, имея такое доверие. Де Хеа является игроком "Юнайтед", он не будет играть у нас», - сказал Бенитес.

    Ранее сообщалось, что Кейлор Навас должен был быть включен в сделку между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа.

    Источник: Football

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    11.09.2015 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:00

      Удачи ему, и Реалу в целом!!!

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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:58

      Де Хеа продался что ли?

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      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 11 сентября 2015, 19:33

      Как же я ненавижу тебя!

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