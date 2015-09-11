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    Дисквалификация Пике остается в силе

    Апелляция «Барселоны» относительно дисквалификации защитника каталонцев Жерара Пике отклонена.

    Футболист получил четыре матча дисквалификации за оскорбление бокового арбитра в ответном поединке Кубка Испании против «Атлетика». В протоколе матча было указано, что Пике в грубых выражениях оскорбил мать судьи, за что получил прямую красную карточку.

    Впоследствии игрок извинился перед рефери, настаивая на том, что не употреблял выражений, занесенных в протокол. В результате Пике получил четырехматчевую дисквалификацию, что является минимальным наказанием для таких случаев.

    Футболист не сможет сыграть еще в двух матчах – с «Атлетико» и «Леванте».

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:04

      Если оскорбил мать, ему минимум 10 матчей и штраф надо было давать! Нацик! Удачи Атлетико и Леванте в матче против Барсы!

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