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    Созин: «ЦСКА пора начинать поиски нового тренера»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что Леонид Слуцкий покинет ЦСКА до начала Евро-2016, в котором, возможно, примет участие сборная России.

    "Мое четкое убеждение, что Слуцкий поедет на Евро освобожденным тренером. ЦСКА пора уже начинать искать нового тренера. На мой взгляд, основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА - Виктор Гончаренко. Он молодой, интеллигентный человек со своими устойчивыми взглядами на футбол. Кроме того, в итоге получилась бы хорошая связка Гинер - Гончаренко", - заявил Созин.

    Напомним, Слуцкий совмещает работу в ЦСКА и сборной России, но при этом пока не подписал контракта с РФС.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 17:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      zamsb 12 сентября 2015, 08:55

      Андрей Созин считает, а выбор остается за Леонидом Слуцким

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 12 сентября 2015, 03:11

      Проще найти тренера для сборной, чем тренера для цска так как у клуба нет таких возможностей в подборе игроков которые есть у сборной.в цска надо много работать с теми кто есть (хотя конечно там собраны сильные мастера)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      lomonosoff 12 сентября 2015, 02:44

      Хотел бы посмотреть на работу Гончаренко в цска, хороший тренер только не везет ему с клубами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +532

      Бан 11 сентября 2015, 23:11

      Да кому какое дело, что считает Созин. Он даже не осьминог Пауль...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 сентября 2015, 22:20

      Пусть забирают Боаша!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Lzz 11 сентября 2015, 21:07

      ,так взять и бросить клуб?офигеть, губу раскатали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:38

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      largus97 11 сентября 2015, 19:34

      Газаева вернуть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 11 сентября 2015, 19:17

      Добавилось проблем Гинеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Djamal67 11 сентября 2015, 18:37

      Лучше для сборной если Слуцкий совмещал посты.он будет в процессе близкий к игрокам а не смотреть со стороны

      0
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