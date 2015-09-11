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    «Бавария» потеряла Бенатиа еще на месяц

    Защитник "Баварии" Мехди Бенатиа не поможет команде в течение четырех - шести недель. У игрока произошел рецидив травмы бедра.

    Бенатиа получил повреждение в матче 2-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма", после чего проходил восстановительные процедуры. В четверг он снова травмировался на тренировке команды.

    Отметим, "Бавария" в этот период проведет в чемпионате матчи против "Аугсбурга", "Дармштадта", "Вольфсбурга", "Майнца" и дортмундской "Боруссии", а также поединки Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" и загребским "Динамо".

    Источник: Bild

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    11.09.2015 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      drnigo 11 сентября 2015, 22:41

      Здоровья!!!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:06

      Здоровья Мехьди!

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