«Бавария» потеряла Бенатиа еще на месяц

Защитник "Баварии" Мехди Бенатиа не поможет команде в течение четырех - шести недель. У игрока произошел рецидив травмы бедра.

Бенатиа получил повреждение в матче 2-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма", после чего проходил восстановительные процедуры. В четверг он снова травмировался на тренировке команды.

Отметим, "Бавария" в этот период проведет в чемпионате матчи против "Аугсбурга", "Дармштадта", "Вольфсбурга", "Майнца" и дортмундской "Боруссии", а также поединки Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" и загребским "Динамо".