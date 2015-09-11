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    «Вольфсбург» пригласил 1200 беженцев на поединок с ЦСКА

    Немецкий "Вольфсбург" выделил для беженцев из арабских стран 1200 билетов на поединок 1-го тура Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает Twitter DW Sports.

    Кроме того, клуб пожертвует по одному евро с каждого проданного билета на нужды беженцев. Вместимость "Фольксваген Арены", которая наверняка будет заполнена до отказа, составляет 30 122 зрителей.

    Напомним, УЕФА сообщил о том, что все 80 участников европейских соревнований примут участие в инициативе по помощи беженцам из проблемных стран.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2015 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 11 сентября 2015, 21:41

      Какие молодцы?Там из беженцев как показывают,больше половино парней и мужиков которые могут воевать за свою землю,а не бежать как крысы от беды в другие страны!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:08

      Молодцы! Неплохо придумано!

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