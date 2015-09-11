«Вольфсбург» пригласил 1200 беженцев на поединок с ЦСКА

Немецкий "Вольфсбург" выделил для беженцев из арабских стран 1200 билетов на поединок 1-го тура Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает Twitter DW Sports.

Кроме того, клуб пожертвует по одному евро с каждого проданного билета на нужды беженцев. Вместимость "Фольксваген Арены", которая наверняка будет заполнена до отказа, составляет 30 122 зрителей.

Напомним, УЕФА сообщил о том, что все 80 участников европейских соревнований примут участие в инициативе по помощи беженцам из проблемных стран.