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    Мата: «Матчи с «Ливерпулем» - это что-то невероятное»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями о предстоящем матче пятого тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

    "Когда я только приехал в Англию, то знал о матчах между этими клубами, но когда мне посчастливилось принять в этом дерби участие, я осознал на сколько оно значительно. История обоих клубов, их соперничество - это что-то невероятное. Вы чувствуете дух противостояния еще за неделю до игры. Когда вы находитесь внутри этого дерби, то можете сполна ощутить масштабы поединка."

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.09.2015 16:06
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