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    Аленичев хотел, чтобы Дзюба остался в «Спартаке»

    Главный тренер "Спаратка" Дмитрий Аленичев признался, что хотел оставить нападающего Артема Дзюбу в составе команды.

    "Осенью прошлого года общался с отцом Артема в подтрибунном помещении "Открытие Арены", когда "Спартак" играл с "Арсеналом". И выражал надежду, что стороны найдут компромисс. Сказал, что не исключено мое появление в клубе, что мне было бы интересно с ним работать... Но, увы", - заявил Аленичев.

    Напомним, Дзюба после перехода в "Зенит" провел семь матчей в составе петербургской команды, в которых забил один мяч. Кроме того, он принес победу сборной России в матче со Швецией, а также оформил "покер" в поединке против Лихтенштейна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 16:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      azar800 11 сентября 2015, 20:18

      Дима вернись на землю нахрен он нужен в ЧР нет соперников уровня лихтенштейна а остальным он забить не может(смотри в графу голы)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2015, 18:11

      забирайте бесплатно это чудо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Ramiras 11 сентября 2015, 17:35

      Аленичев хотел, чтобы Дзюба остался в «Спаратке»

      Найдите ошибку)))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2015, 17:09

      ЗА ОДИН ГОЛ В СЕМИ МАТЧАХ-ПУСТЬ В ЗЕНИТЕ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 11 сентября 2015, 16:02

      да больно то он нужен нам
      иГРОЧИШКА

      2
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