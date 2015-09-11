УЕФА принял заявку «Локомотива» на Лигу Европы

Московский "Локомотив" заявился на групповой этап Лиги Европы, где встретится с "Бешикташем", "Спортингом" и "Шкендербеу". В список включены 24 игрока:

Вратари: Гильерме, Антон Коченков, Илья Абаев;

Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Алексей Лошагов, Тарас Михалик, Ян Дюрица, Виталий Денисов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев;

Полузащитники: Алан Касаев, Мануэл Фернандеш, Максим Григорьев, Александр Коломойцев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Дельвин Н'Динга;

Нападающие: Майкон, Умар Ниассе, Петар Шкулетич.

Напомним, ранее появилась информация о том, что железнодорожники могут быть исключены из еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плэй.