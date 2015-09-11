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    УЕФА принял заявку «Локомотива» на Лигу Европы

    Московский "Локомотив" заявился на групповой этап Лиги Европы, где встретится с "Бешикташем", "Спортингом" и "Шкендербеу". В список включены 24 игрока:

    Вратари: Гильерме, Антон Коченков, Илья Абаев;

    Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Алексей Лошагов, Тарас Михалик, Ян Дюрица, Виталий Денисов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев;

    Полузащитники: Алан Касаев, Мануэл Фернандеш, Максим Григорьев, Александр Коломойцев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Дельвин Н'Динга;

    Нападающие: Майкон, Умар Ниассе, Петар Шкулетич.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что железнодорожники могут быть исключены из еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плэй.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2015 15:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 сентября 2015, 11:56

      Бомбардир какой ещё АЛЕКСЕЙ Логашов???!!! Сенькин брат что ли?

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 11 сентября 2015, 22:01

      Тарасе, возвращайся домой!)

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 11 сентября 2015, 21:56

      Удачи Локо! Стиснуть зубы, собрать всю волю в кулак, ну или в ноги и вперед к победам! Очень надеюсь!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Антибиотик 12 сентября 2015, 11:52

      Согласен, очень хочется увидеть хорошую игру ЛОКО в ЛЕ! Как в былые времена при Сёмене... С нетерпением жду матча в Лиссабоне! Удачи и только победы Локомотиву!

      0
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      Рейтинг: +24

      west29 11 сентября 2015, 20:53

      все правильно Локо заслужил

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