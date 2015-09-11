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    «Манчестер Сити» теряет Силву

    Хавбек "Манчестер Сити" Давид Силва не примет участие в субботнем матче пятого тура чемпионата Англии против "Кристалл Пэлас".

    У футболиста диагностирована травма лодыжки, которая и помешает испанскому полузащитнику принять участие в поединке. Однако, как сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини, испанец должен восстановиться к первому поединку группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", который состоится в следующий вторник.

    Стоит отметить, что по мимо Давида Силвы Пеллегрини в субботу также не сможет рассчитывать еще на троих футболистов: Гаэля Клиши, Фабиана Делфа и Пабло Сабалету.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2015 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:09

      Удачи МС!

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