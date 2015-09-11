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    Ван Гаал: «У Де Хеа впереди большое будущее»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гаал прокомментировал продление соглашения с голкипером команды Давидом Де Хеа.

    "Это замечательная новость. Я очень счастлив, что нам удалось подписать новое соглашение с Давидом Де Хеа. Он является одним из лучших голкиперов современности, хоть еще и весьма молод. Рад, что испанец будет частью команды на протяжении еще многих лет. Он сделал очень большой вклад в достижения прошлогодних результатов. Также, он является весьма популярным игроком, что помогает ему саморазвиваться. У Давида впереди большое будущее!", - заявил голландский специалист.

    Напомним, что сегодня 24-летний испанский вратарь поставил подпись под четырехлетним контрактом с английским клубом.

    Источник: Skysports

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    11.09.2015 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:10

      Лицемеры вы с Давидом!

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