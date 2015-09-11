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    Измайлов не собирается завершать карьеру

    Экс-футболист сборной России Марат Измайлов не планирует в ближайшее время вешать бутсы на гвоздь и планирует уже в этом году продолжить свою футбольную карьеру.

    "Сейчас Марат тренируется самостоятельно. К сожалению, есть обстоятельства личного характера, которые пока мешают ему перейти в какой-либо клуб. Однако, он является свободным агентом и может перейти в любой чемпионат несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто. О завершении карьеры речи даже не идет. Уже в этом году Измаилов будет играть в футбол", - заявил агент российского хавбека Паулу Барбоза.

    Напомним, что последним клубом 33-летнего игрока был "Краснодар", где он принял участие в 22 матчах и забил один мяч.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2015 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:21

      Помню момент в ЛЧ по моему, когда на замахах убрал двоих!

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