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    «Динамо» проведет первый матч на новом стадионе в 2018 году

    Руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов сообщил, что московское "Динамо" проведет первый матч на новом стадионе в 2018 году.

    "Стадион надо открыть, ввести в эксплуатацию, получить городские документы. Когда стройка будет подходить к завершению, у нас будет ежедневный план. Открытие стадиона пройдет в конце первой части сезона. Если динамовцы не начнут здесь сезон, входить так сходу будет тяжеловато. Логично начать со второго круга", - заявил Перегудов.

    Напомним, открытие стадиона состоится 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2015 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 11 сентября 2015, 18:00

      Скорей Бы.Один из лучших Клубов в истории нашего футбола и без стадиона.Удачи Динамо.

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