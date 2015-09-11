Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поставил подпись под новым четырехлетним контрактом с клубом. Сообщается, что в договоре также предусмотрена опция продления договора сроком на один год.

"Манчестер Юнайтед" - это особенный клуб. В нем я чувствую себя очень комфортно и считаю, что это место идеально для моего будущего. Очень рад начать новую главу своей карьеры в Манчестере. Всегда получал массу удовольствия от игры при лучших болельщиках в мире. Жду с нетерпением новых поединков, ведь нам предстоит улучшить свои результаты в турнирной таблице", - заявил 24-летний футболист.

Отметим, что игрок может вернуться в основной состав уже в ближайшем матче 5-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".