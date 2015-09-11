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    Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поставил подпись под новым четырехлетним контрактом с клубом. Сообщается, что в договоре также предусмотрена опция продления договора сроком на один год.

    "Манчестер Юнайтед" - это особенный клуб. В нем я чувствую себя очень комфортно и считаю, что это место идеально для моего будущего. Очень рад начать новую главу своей карьеры в Манчестере. Всегда получал массу удовольствия от игры при лучших болельщиках в мире. Жду с нетерпением новых поединков, ведь нам предстоит улучшить свои результаты в турнирной таблице", - заявил 24-летний футболист.

    Отметим, что игрок может вернуться в основной состав уже в ближайшем матче 5-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.09.2015 14:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +175

      Seamus 12 сентября 2015, 12:46

      Вряд ли кто-то в Манчестере поверит в его слова...
      Им этот контракт нужен, чтобы спокойно его продать, а не отпустить будущим летом бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 сентября 2015, 00:08

      Балабол и пустослов!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:41

      Что за лицемерие? Если это правда, то он продажный козел!

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 11 сентября 2015, 16:08

      Слили Ромеро

      1
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      Рейтинг: +42

      firewing 11 сентября 2015, 15:31

      А как же бодалки типа "не хочу играть" и ссылка в дубль? Как-то всё это неискренне звучит...

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 11 сентября 2015, 15:22

      удачи ))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2015, 15:19

      А через год Реал купит лямов за 50

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2015, 15:13

      бабла подсунули вот и подписал

      1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 сентября 2015, 15:00

      забавно читать эти комментарии игрока

      1
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      Рейтинг: +21

      artlove 11 сентября 2015, 14:54

      Вот и все!

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