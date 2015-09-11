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    Арустамян: «ЦСКА близок к идеальному футболу, но «Зенит» может остановить армейцев»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян поделился своими ожиданиями перед матчем 8-го тура Пермьер-лиги ЦСКА - "Зенит".

    "Думаю, что ЦСКА сейчас близок к своему идеальному футболу. Дело в том, что состав у армейцев не такой, как, например, у "Зенита". Он очень ограниченный по количеству футболистов, зато очень качественный, на мой взгляд. Главная проблема, которая может возникнуть у ЦСКА по ходу сезона, - это то, что игроки могут терять форму. В таком случае Слуцкому будет нелегко просто взять и заменить одного футболиста на другого, потому что этого самого другого в распоряжении тренера может просто не быть. Это действительно потенциальная проблема, но на данный момент армейцы показывают очень содержательный футбол.

    Впрочем, "Зенит" может остановить победную поступь армейцев. В матче этих соперников результат всегда непредсказуем. Сейчас говорят, мол, ЦСКА на ходу, а "Зенит" лихорадит. Но мне кажется, шансы равны, петербуржцам по силам выиграть в Москве. Я жду увлекательного футбола и красивых голов", - заявил Арустамян.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2015 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 11 сентября 2015, 15:47

      Бомжи с треском пролетит!!!

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