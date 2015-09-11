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    «Фиорентина» может заблокировать переход Салаха в «Рому»

    "Фиорентина" подала протест в ФИФА на переход нападающего Мохамеда Салаха в "Рому". Форвард летом перешел в стан "волков" из "Челси". Египтянин подписал контратк с римским клубом на правах аренды.

    "Фиалки" утверждают, что Салах и "Челси" нарушили договор, по которому форвард был арендован флорентийцами в прошлом сезоне. По контракту "Фиорентина" имела право на автоматическое продление аренды еще на год. Но в летнее трансферное окно Салах и "Челси" проигнорировали предложение клуба.

    "Мы действительно получили жалобу "Фиорентины" на "Челси" и Салаха. Расследование по этому инциденту продолжается", - заявили в ФИФА.

    Источник: ESPN Soccernet

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    11.09.2015 13:41
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