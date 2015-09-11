«Фиорентина» может заблокировать переход Салаха в «Рому»

"Фиорентина" подала протест в ФИФА на переход нападающего Мохамеда Салаха в "Рому". Форвард летом перешел в стан "волков" из "Челси". Египтянин подписал контратк с римским клубом на правах аренды.

"Фиалки" утверждают, что Салах и "Челси" нарушили договор, по которому форвард был арендован флорентийцами в прошлом сезоне. По контракту "Фиорентина" имела право на автоматическое продление аренды еще на год. Но в летнее трансферное окно Салах и "Челси" проигнорировали предложение клуба.

"Мы действительно получили жалобу "Фиорентины" на "Челси" и Салаха. Расследование по этому инциденту продолжается", - заявили в ФИФА.