Михайлович и Манчини заключили пари на миланское дерби

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович желает помочь беженцам, а также привлечь внимание СМИ к миланскому дерби. Он заключил пари с наставником команды соперника - Роберто Манчини.

"Победитель матча "Интер" - "Милан", который пройдет в рамках третьего тура чемпионата Италии, сделает пожертвование для мигрантов", - звучит заявление наставника "россо-нерри".

Как стало известно, в случаи, если поединок завершится в ничью, то обе стороны будут должны внести пожертвование, а сумма взноса увеличится вдвое.