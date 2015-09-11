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    Михайлович и Манчини заключили пари на миланское дерби

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович желает помочь беженцам, а также привлечь внимание СМИ к миланскому дерби. Он заключил пари с наставником команды соперника - Роберто Манчини.

    "Победитель матча "Интер" - "Милан", который пройдет в рамках третьего тура чемпионата Италии, сделает пожертвование для мигрантов", - звучит заявление наставника "россо-нерри".

    Как стало известно, в случаи, если поединок завершится в ничью, то обе стороны будут должны внести пожертвование, а сумма взноса увеличится вдвое.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    11.09.2015 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 сентября 2015, 15:12

      Сумма то не указана, может 1 евро

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 сентября 2015, 14:21

      ну раз уж тут такая благотворительность пошла - то пусть уж играют вничью, а то победителя начнут обвинять в том, что старался выигрывать, чтоб не делать пожертвования)) А вообще по уму если хотят помочь - пусть помогают, а не делают из помощи некую игру и, по сути, некий пиар

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