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    Яковлев: «В Самаре созданы все условия для футболистов»

    Форвард "Крыльев Советов" Павел Яковлев рассказал о своем пребывании в команде и ее целях на сезон.

    "Меня встречали даже теплее, чем в прошлые годы. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы как можно чаще радовать их. Всегда приятно возвращаться в Самару, я чувствую себя здесь, как дома Почему бы не остаться, если все будет хорошо? Но тем не менее, обещать я ничего не могу, загадывать тоже не буду – сейчас моя задача заключается в том, чтобы по максимуму показать себя в игре. Времени, чтобы подумать над тем, чтобы остаться здес, у меня предостаточно. В команде созданы все условия для футболистов, Самара – очень красивый город с замечательными болельщиками. Здорово, что здесь пройдут матчи Чемпионата мира-2018. Вообще, я считаю, что "Крылья" должны играть в еврокубках", - отметил футболист.

    Напомним, что нападающий перешел в состав самарского клуба на правах аренды из московского "Спартака".

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    11.09.2015 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Абу8888 12 сентября 2015, 19:22

      Яковлев а не Якволев

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2015, 22:08

      Якволев ????? Интересно а что Яковлев считает.

      0
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 11 сентября 2015, 16:45

      Паша, ты главное играй, а болельщики еще теплее тебя будут встречать.

      0
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