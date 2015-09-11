Яковлев: «В Самаре созданы все условия для футболистов»

Форвард "Крыльев Советов" Павел Яковлев рассказал о своем пребывании в команде и ее целях на сезон.

"Меня встречали даже теплее, чем в прошлые годы. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы как можно чаще радовать их. Всегда приятно возвращаться в Самару, я чувствую себя здесь, как дома Почему бы не остаться, если все будет хорошо? Но тем не менее, обещать я ничего не могу, загадывать тоже не буду – сейчас моя задача заключается в том, чтобы по максимуму показать себя в игре. Времени, чтобы подумать над тем, чтобы остаться здес, у меня предостаточно. В команде созданы все условия для футболистов, Самара – очень красивый город с замечательными болельщиками. Здорово, что здесь пройдут матчи Чемпионата мира-2018. Вообще, я считаю, что "Крылья" должны играть в еврокубках", - отметил футболист.

Напомним, что нападающий перешел в состав самарского клуба на правах аренды из московского "Спартака".