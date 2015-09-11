Делегация ФИФА высоко оценила подготовку Ростова к чемпионату мира

Делегация ФИФА, которая инспектировала объекты чемпионата мира 2018 года, признала Ростовскую область одним из лучших регионов по подготовке к турниру.

"Всего в протокол первого инспекционного визита ФИФА было внесено 64 вопроса. Сегодня 57 из них решены, 7 - в работе. Подчеркну, что количество вопросов к Ростову было почти в два раза меньше по сравнению с замечаниями к другим городам-организаторам", - заявил замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Отметим, делегация ФИФА посетила Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Москву, где состоятся матчи Кубка конфедераций 2017 года. С подготовкой Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Волгограда, Екаберинбурга, Калининграда и Нижнего Новгорода инспекторы ознакомились в виртуальном режиме.