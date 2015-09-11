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    «Фиорентина» подпишет новое соглашение с Росси

    Итальянская "Фиорентина" планирует заключить новое соглашение с форвардом Джузеппе Росси.

    Опытный нападающий готов пойти на понижение в заработной плате, которая будет составлять 1,7 миллиона евро в год, тогда как прошлый оклад игрока составлял 2,4 миллиона за сезон. Причиной послужили частые травмы 28-летнего итальянского форварда, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

    Стоит отметить, что "фиалки" также намерены включить в соглашение систему бонусов, которая будет зависеть от количества проведенных игр и забитых мячей, благодаря этому оклад футболиста может значительно вырасти.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2015 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 сентября 2015, 15:00

      отличный футболист, жаль, что всю карьеру преследуют травмы

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