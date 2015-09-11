«Фиорентина» подпишет новое соглашение с Росси

Итальянская "Фиорентина" планирует заключить новое соглашение с форвардом Джузеппе Росси.

Опытный нападающий готов пойти на понижение в заработной плате, которая будет составлять 1,7 миллиона евро в год, тогда как прошлый оклад игрока составлял 2,4 миллиона за сезон. Причиной послужили частые травмы 28-летнего итальянского форварда, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

Стоит отметить, что "фиалки" также намерены включить в соглашение систему бонусов, которая будет зависеть от количества проведенных игр и забитых мячей, благодаря этому оклад футболиста может значительно вырасти.