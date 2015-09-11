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    Гендиректор «Рубина»: «Бердыев? Не хочу раскрывать внутреннюю кухню»

    Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал слухи вокруг кандидатов на должность главного тренера команды.

    "Вопрос волнует всех, очень серьезный вопрос. На сегодняшний день, на этот вопрос ответить очень сложно. Но я думаю, что переговоры по рассмотрению кандидатур главного тренера ведутся. Как только будет информация, мы вам об этом сообщим.

    Шорт-лист действительно есть. Но поймите меня правильно, я бы не хотел сейчас об этом говорить. Так же как и вы, и все наши болельщики, мы так же заинтересованы, чтобы главный тренер был в команде. Постараемся в ближайшее время этот вопрос закрыть.

    Входит ли в этот список Бердыев? Это внутренняя кухня, которую я не хотел бы сейчас раскрывать", - приводят слова Фахриева "События".

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2015 12:42
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