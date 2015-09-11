Ребров: «Лига чемпионов - это огромный праздник для всей Украины»

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о предстоящих играх в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Вы видите, какой ажиотаж перед Лигой чемпионов, все ее ждут. Однако, у нас еще игра с "Александрией", она не менее важна для целей на сезон, для того чтобы в следующем сезоне также выйти в Лигу чемпионов. Ведь мы ставим задачу выиграть чемпионат. Уже после поединка в рамках чемпионата Украины начнем подготовку к матчу с "Порту". Конечно, старт в Лиге чемпионов – это огромный праздник для киевского "Динамо", для всей Украины в целом. Все ждут этого праздника, и я надеюсь, что мы достойно сразимся с соперниками."