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    Ван Гаал пообещал болельщикам обыграть «Ливерпуль»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал накануне матча чемпионата Англии против «Ливерпуля» извинился перед болельщиками за поражение от «Суонси» и пообщал обыграть мерсадийцев. При этом наставник «красных дьяволов» отметил, что его команда еще не готова бороться за титул.

    «Борьба за чемпионство? Нет, реально мы можем занять третье или второе место, но я рассчитываю, что мы будем бороться за титул в следующем сезоне.

    Мне жаль, что мы проиграли «Суонси», это моя вина. Не волнуйтесь, в субботу «Ливерпуль» мы обыграем», – заверил ван Гаал во время встречи с болельщиками «МЮ».

    Источник: Goal.com

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    11.09.2015 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 сентября 2015, 11:07

      Как с такими тратами и огромным "талантом" тренера,можно говорить о 3 месте????Он за ранее все продумал,займет МЮ 3-4 место и он скажет,что предупреждал в начале сезона,команда не сможет стать чемпионом!Пока у руля команды ЛВГ,не видать дьяволам чемпионства!

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