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    Червиченко: «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе в Премьер-лиге.

    «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре. То, что сейчас в отсутствие хозяина, пока не было президента РФС, а Николай Толстых боролся с другими, творили судьи – уму непостижимо. Вот где точно должен быть иностранец, это в судейском корпусе.

    В матче ЦСКА – «Ростов» Новосельцев после нарушения правил Вернблумом отлетел метра на три. У нас в матчах некоторых команд судьи слепнут в одну сторону. Заметил тенденцию – ошибаются они, конечно, случайно, но почему-то только в пользу денежных команд. Не видел, чтобы они ошибались в пользу нищеблудов! Все время какое-то затмение в одну сторону», - отметил Червиченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 10:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 11 сентября 2015, 20:45

      Истину глаголит!

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 11 сентября 2015, 17:07

      А что же он умолчал, о том, что в матче Спартак ЦСКА 2-й год подряд, Спартаку ставят левые пенальти???

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 сентября 2015, 14:00

      Полностью согласен с Червиченко.

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      Рейтинг: +93

      aviator117 11 сентября 2015, 12:33

      Что-то надо делать!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2015, 11:01

      пороть крапивой и ставить в угол на горох

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