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    Джеррард: «Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард рассказал, что остался бы в «Ливерпуле» в качестве играющего тренера, но получил от клуба предложение, когда уже было принято решение об уходе.

    « Я бы остался в «Ливерпуле», если бы мне предложили роль играющего тренера в штабе Брендана Роджерса. Но такая идея прозвучала уже после того, как я объявил о том, что ухожу. Конечно, двери "Ливерпуля" и сейчас для меня открыты, но при таких обстоятельствах можно было и не покидать клуб.

    Летом «Ливерпуль» искал замену ассистентам Колину Паско и Майку Маршу. Я бы мог их заменить, оставаясь при этом действующим игроком. Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт, который не купить за деньги», – считает Джеррард.

    Источник: Daily Mail

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    11.09.2015 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 11 сентября 2015, 13:29

      зачастую с такими игроками как Стиви так и поступают. Дель Пьеро, Рауль, Лемпард..

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      Рейтинг: +32

      Katl 11 сентября 2015, 10:56

      Возвращайся Стиви Джи

      0
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