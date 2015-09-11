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    «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон

    "Рубин" расторг контракт с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым по соглашению сторон. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев.

    Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Валерий Чалый. Тренер по физподготовке "Рубина" Евгений Бондаренко был переведен в молодежную команду клуба.

    "Контракт с главным тренером был разорван по соглашению сторон, его в Казани нет. О дальнейшей стратегии развития клуба я буду готов говорить предметно после того, как будет назначен новый главный тренер. Когда это произойдет, ответить сложно. Переговоры ведутся.

    Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера есть, но сейчас я не хотел бы озвучивать фамилии, которые в нем значатся. Вопрос о назначении нового главного тренера мы постараемся закрыть в ближайшее время", - сказал Фахриев.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2015 10:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      kolc55 11 сентября 2015, 11:56

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > kolc55 11 сентября 2015, 17:13

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      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 сентября 2015, 11:42

      Что и следовало ожидать

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