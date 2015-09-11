«Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон

"Рубин" расторг контракт с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым по соглашению сторон. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев.

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Валерий Чалый. Тренер по физподготовке "Рубина" Евгений Бондаренко был переведен в молодежную команду клуба.

"Контракт с главным тренером был разорван по соглашению сторон, его в Казани нет. О дальнейшей стратегии развития клуба я буду готов говорить предметно после того, как будет назначен новый главный тренер. Когда это произойдет, ответить сложно. Переговоры ведутся.

Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера есть, но сейчас я не хотел бы озвучивать фамилии, которые в нем значатся. Вопрос о назначении нового главного тренера мы постараемся закрыть в ближайшее время", - сказал Фахриев.