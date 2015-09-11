Исполнительный директор «Динамо»: «В сентябре встретимся с представителями УЕФА»

Исполнительный директор «Динамо» Сергей Сысоев рассказал, что обществом «Динамо» продолжается работа по выкупу акций у банка ВТБ. Он отметил, что бело-голубые ведут работу по планированию и созданию финансовой модели и бюджета клуба.

- Много говорилось последний месяц о передаче акций от Банка ВТБ Обществу «Динамо» …

- Предметом рассмотрения сегодняшнего собрания передача акций не была, но работа по выкупу акций Банка ВТБ Обществом «Динамо» - продолжается. Основанием для этого является соглашение, которое заключено между Банком ВТБ и Обществом «Динамо», в котором регламентировано выполнение мероприятий по выкупу этих акций.

- Есть ли сроки у этой работы?

- Сроки достаточно растянуты по времени, но обозримы. Работа была начата в июле и должна быть завершена за несколько месяцев.

- Летом УЕФА исключило «Динамо» из еврокубков в связи с несоблюдением правил финансового fair-play. Как обстоит ситуация с этим вопросом сейчас?

- Конечно, исключение из еврокубков – высшая форма наказания. От этого решения пострадали команда и болельщики. Мы понимаем, что исправить ситуацию надо таким образом, чтобы не просто латать дыры, а фундаментально убрать даже основания для подобных ситуаций в дальнейшем. Сейчас ведется планомерная работа по планированию и созданию финансовой модели и бюджета. В этой работе принимают участие несколько экспертов из разных организаций. Мы чувствуем помощь и поддержку экспертов из УЕФА, РФС, Банка ВТБ. Наша задача – решить проблему «дефицита безубыточности», что, собственно, и явилось главной проблемой, на которую в УЕФА обратили внимание. Работа комплексная, сложная, так как она включает в себя: оптимизацию бюджета, выравнивание показателей по заработным платам, расходам, оптимизацию взаимодействий со спонсорами и работы с активами. Работа с активами – это отдельный предмет. Мы делим активы на профильные, которые связаны со спортивной деятельностью, и непрофильные – не относящиеся напрямую к развитию футбола. Работа и мониторинг по этим направлениям осуществляются постоянно. В частности, плановая встреча с представителями УЕФА запланирована уже в сентябре.