Ярцев: «Сейчас бессмысленно рассуждать о финальном турнире»

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев считает, что сейчас бессмысленно рассуждать о перспективах национальной команды на Евро-2016.

«Отбор – это отбор. Что будет через девять месяцев – неизвестно. Кто мог знать, что к Португалии-2004 я останусь без своей основной осенней пары центральных защитников Онопко – Игнашевич?! Что на нас всю зиму и весну будет висеть топор допинговой истории, когда Уэльс подал протест в ВАДА и еще бог знает куда, и мы до последнего не были уверены, что поедем? Даже после жеребьевки финального турнира это еще долго нас преследовало, и проблема была серьезной...

Многое зависит и от жеребьевки, и от того, как клубы подготовят игроков, сколько дадут дней на подготовку – а то ведь под если Капелло меняли календарь, и это ни к чему не приводило, то нашему Слуцкому и вовсе ни о чем попросить будет нельзя. И на Euro-2012, и на ЧМ-2014 мы попадали далеко не в самые сильные группы – и ничего не могли там сделать, хотя наши игроки, казалось, более квалифицированы, чем большинство соперников.

Поэтому рассуждать о финальном турнире, прежде чем, во-первых, мы туда вообще вышли, а во-вторых, узнали соперников, считаю бессмысленным. Но повторяю: большое облегчение, что теперь все зависит только от нас, и Слуцкий с командой этого заслужили. Однако терять бдительности нельзя ни на секунду», - сказал Ярцев.