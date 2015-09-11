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    Кириченко: «ЦСКА – не сборная Лихтенштейна, свободы Дзюбе столько не даст»

    Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко отдает своей бывшей команде небольшое преимущество в предстоящей встрече восьмого тура РФПЛ против «Зенита».

    «В составе обеих команд много сильных игроков, так что с большим интересом буду наблюдать за каждым из них персонально, а не только за счетом. К примеру, Артем Дзюба по-новому раскрылся на старте сезона. На самом деле Артем — не только габаритный, мощный форвард, но и техничный. Хотя ЦСКА, конечно, это не сборная Лихтенштейна, и защитники армейцев не дадут ему столько свободы. Да и Леонид Слуцкий хорошо знает, как нейтрализовать Артема.

    Впрочем, перед матчем интриг хватает — это не только противостояние Дзюбы с Акинфеевым, но и многих других игроков, которые несколько дней назад делали одно дело в составе сборной. В последние годы перед любым матчем между ЦСКА и «Зенитом» я оцениваю шансы команд как равные. Но сейчас благодаря удачному взаимодействию армейцев во всех линиях, их лучшей сыгранности я вижу за ними некоторое преимущество. Хотя в матче равных по классу соперников любой фактор или даже эпизод может стать решающим», - считает Кириченко.

    Источник: «Труд»

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    11.09.2015 07:25
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