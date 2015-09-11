Мутко: «Мне непонятна позиция «Зенита». Не хотел бы, чтобы Кержаков разрывал контракт ради работы чиновника»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, отлученного от тренировок с командой главным тренером Андре Виллаш-Боашем.

"Вчера разговаривал с Сашей. Мне непонятна позиция "Зенита", в ближайшее время встречусь с руководством клуба. Думаю, с Алексеем Миллером мы поговорим до матча ЦСКА - "Зенит".

Я бы не хотел, чтобы Кержаков разрывал контракт ради работы чиновника. Он хочет работать, нужно дать возможность реализовать его потенциал", - отметил Мутко.