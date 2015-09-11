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    Цель французов на Евро-2016 – полуфинал

    Целью сборной Франции на домашнем чемпионате Европы в 2016 году станет выход в полуфинальную стадию. По мнению президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грета, нынешнему поколению футболистов эта задача по силам.

    «Мы уверены, что выступим лучшим образом. Наша команда отлично сыграла в товарищеских встречах с Португалией (1:0) и Сербией (2:1). Следует больше доверять этому поколению футболистов. Наша цель проста — попадание в полуфинал Евро. Но лично мне хотелось бы победы на чемпионате, ведь наша сборная сильна, а игроки только прогрессируют», - завил ле Грет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 00:41
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