Семак: «Слова Виллаш-Боаша об уходе не скажутся на «Зените»

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что намерение главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть клуб после окончания этого сезона никак не повлияет на ситуацию в команде.

«Даже если у кого-то из футболистов заканчиваются контракты или есть мысли покинуть команду, они не перестанут играть. Не понимаю, какой вред нанесет «Зениту» эта ситуация. У Виллаш-Боаша есть семья, он хочет быть к ней как можно ближе. Наверное, есть и какие-то другие причины. Он молодой, амбициозный тренер. Это его решение. В любом случае Виллаш-Боаш каждый день работает, полностью выкладывается», - комментирует Семак.

Специалист считает, что клуб должен поддержать португальца.

«Всем нам нужно максимально поддерживать его. Это в интересах «Зенита». Чем больше будет единения и поддержки, тем лучше будет играть команда и тем проще окажется решить поставленные задачи».