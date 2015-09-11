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    Семак: «Слова Виллаш-Боаша об уходе не скажутся на «Зените»

    Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что намерение главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть клуб после окончания этого сезона никак не повлияет на ситуацию в команде.

    «Даже если у кого-то из футболистов заканчиваются контракты или есть мысли покинуть команду, они не перестанут играть. Не понимаю, какой вред нанесет «Зениту» эта ситуация. У Виллаш-Боаша есть семья, он хочет быть к ней как можно ближе. Наверное, есть и какие-то другие причины. Он молодой, амбициозный тренер. Это его решение. В любом случае Виллаш-Боаш каждый день работает, полностью выкладывается», - комментирует Семак.

    Специалист считает, что клуб должен поддержать португальца.

    «Всем нам нужно максимально поддерживать его. Это в интересах «Зенита». Чем больше будет единения и поддержки, тем лучше будет играть команда и тем проще окажется решить поставленные задачи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2015 00:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2015, 15:28

      Победят ЦСКА, всё прощу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 11 сентября 2015, 00:23

      Семак как всегда толерантен и не скандален!

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