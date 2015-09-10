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    Арбелоа: «Я выиграл с «Реалом» все»

    Защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал тот факт, что он получает мало игровой практики. По его мнению, это обстоятельство меркнет на фоне того, что дал ему «Реал».

    «В течение последних шести лет я выиграл с «Реалом» все, так что жаловаться мне не на что. Надеть форму «Реала», выступать за «Реал» и побеждать с «Реалом» - вот три самых крутых события, которые только могут случиться в карьере футболиста», - утверждает Арбелоа.

    Футболист выделил также два самых главных эпизода своего пребывания в мадридском клубе.

    «Два самых важных дня в составе «Реала» – мой дебют за первую команду и выигрыш «Десимы». Это особенные моменты».

    Источник: Sports.ru

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    10.09.2015 23:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:56

      Удачи ему, и Реалу в целом!

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