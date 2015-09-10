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    Агент Де Хеа прибыл в Манчестер для переговоров

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который летом едва не перешел в «Реал», может продлить свой контракт с английским клубом.

    Сообщается, что в Манчестер прибыл агент футболиста Жорже Мендеш, и цель его приезда – переговоры с клубом по новому контракту. Де Хеа, его семья, Мендеш и ван Гаал встретились на тренировочной базе в Каррингтоне.

    Предполагается, что зарплата голкипера по новому договору составит примерно четыре миллиона фунтов в год, а после завершения переговоров испанец будет возвращен в основной состав команды.

    Источник: Daily Mail

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    10.09.2015 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 11 сентября 2015, 08:31

      Вот и хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 сентября 2015, 23:55

      Ну и правильно,а то через год в Реал уйдет бесплатно

      1
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