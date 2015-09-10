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    Инсинье: «Сбрею бороду и удалю тату, если «Наполи» станет чемпионом»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье пообещал кардинально изменить свой внешний вид в том случае, если неаполитанцы выиграют чемпионат Италии.

    «Если мы выиграем, я буду брить бороду и удалю свои татуировки. Каждый год мы стараемся стать лучшими. Хорошо, что наши важные игроки никуда не ушли. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей и попасть в Лигу Чемпионов. Правда, есть много команд, которые отлично усилились, и будут конкурировать с нами", - сказал Инсинье.

    Источник: Football

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    10.09.2015 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 11 сентября 2015, 08:18

      Долго у тебя будет рости борода))

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