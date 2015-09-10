Инсинье: «Сбрею бороду и удалю тату, если «Наполи» станет чемпионом»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье пообещал кардинально изменить свой внешний вид в том случае, если неаполитанцы выиграют чемпионат Италии.

«Если мы выиграем, я буду брить бороду и удалю свои татуировки. Каждый год мы стараемся стать лучшими. Хорошо, что наши важные игроки никуда не ушли. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей и попасть в Лигу Чемпионов. Правда, есть много команд, которые отлично усилились, и будут конкурировать с нами", - сказал Инсинье.