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    Михайлович: «Уже в этом сезоне будем бороться за чемпионство»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович посетил презентацию новичков клуба и рассказал о перспективах команды.

    «Через два-три года Милан будет другим. Мы уверены, что уже в этом сезоне будем бороться чемпионство. Нам нужно улучшить свою игру в ближайших матчах. Не сомневаюсь, что в дерби у нас это получится», - заявил Михайлович.

    Капитан команды Риккардо Монтоливо, также присутствовавший на мероприятии, с тренером согласен.

    «Мы хотим привести Милан туда, где он должен быть. В этом году мы будем бороться за самые высокие места. Мы в долгу перед болельщиками», - подтвердил футболист.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 21:53
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