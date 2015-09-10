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    Яхович пропустит несколько матчей

    Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович проходит в Германии курс реабилитации после повреждения колена и по этой причине не сыграет в ближайших матчах команды.

    «Яхович не сможет принять участие в игре с «Мордовией». Он точно пропустит несколько ближайших матчей "Крыльев Советов". Сейчас Адис находится в Германии, куда отправился уже во второй раз, он проходит курс восстановления от травмы ноги. Точные сроки его восстановления я назвать не могу. Однако точно можно сказать, что в ближайших матчах на поле мы его не увидим», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2015 21:43
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