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    ФИФА отметила прогресс в подготовке к ЧМ-2018

    Делегация представителей ФИФА побывала на нескольких объектах чемпионата мира по футболу 2018 года и осталась довольна ходом подготовки к турниру.

    «Мы посетили пять стадионов, еще семь рассмотрели виртуально. Мы очень удовлетворены достигнутым прогрессом. С нетерпением ждем момента, когда недочеты будут устранены», – сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

    Делегация побывала на «Лужниках», «Открытие Арене», стадионе «Фишт», «Казань Арене», а также на строительстве стадиона в Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    10.09.2015 21:21
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